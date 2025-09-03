Adalet Bakanı'ndan Özel'e: 'Yargıya Müdahale Etmemizi İstiyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özgür Özel, yargıya müdahale etmemizi istiyor. Yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz. İBB'yle ilgili 5 ay önce başlayan soruşturmanın ilk anından itibaren bunun bir yolsuzluk soruşturması olmadığını, siyasi bir soruşturma olduğunu söylemesi; iddiaları bilmeden hemen sahiplenmesi doğru değildir. Tutuklamanın en önemli şartlarından biri somut delillerin varlığı. Emniyet, HTS, baz kayıtları varsa hepsi değerlendirilip sonucunda mahkeme karar verir." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Türkiye için çok hayati bir konu. Çok önemsiyoruz. Bütün siyasi partiler, halkımız, şehit ailelerimiz hepsi önemsiyorlar. 41 yıldan bu yana terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Maddi kayıplarımız ve ondan da önce şehitlerimiz var. Bugün enflasyonu konuşuyorsak, ekonomide zorlukları konuşuyorsak bu 41 yıl boyunca Türkiye'nin kaybettiği ekonomik kayıpları göz önünde bulundurmak lazım. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakması önemli bir aşama. Bu aşamaya kolay gelinmedi. Son 1 yıllık aşamaya gelinceye kadar geçmişte 41 yıllık bir mücadele var." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Meclis'te kurulan komisyon çok önemli. Kanunları yapacak yegane yer Meclis. Onların vereceği kararlar, onların kabul edeceği kanunlar çerçevesinde Yürütme de görevini yapacak. Bu komisyon siyasi partilerimizin katılımlarıyla oluşmuş, bu süreci değerlendiren ve silahsızlanma sürecinin kalıcı olmasını, terörün hortlamaması için neler yapılması gerektiğini görüşen bir komisyon." diye konuştu.

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili de konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"11. Yargı Paketi'yle ilgili taslak çalışmamız var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili de çalışmalarımız orada var. Suça sürüklenen çocuklar konusu son zamanlardaki olaylar nedeniyle konuşuluyor. Çocuk adalet sistemi çok önemli. Hem suça sürüklenen ve mağdur çocuklar bakımından önemli. Artık çocuk adalet merkezleri oluşturuyoruz. Çocukları, yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerden farklı ortamlarda yargılayacağız. Çocuk yargılamalarıyla ilgili dünya örneklerine bakmak lazım. Demokratik hukuk devletlerinde bize uygun olan ülkelerle Türkiye'nin uygulaması biraz benziyor ama farklılıklar var. Bizde 12 yaşından küçük bir çocuk suç işlediğinde hapis cezası almaz. 12-15 yaş arasında bir çocuk suç işlemişse o işlediği suçun idrakindeyse burada alacağı ceza yarı oranında indirilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu işlemişse 12 yıldan 15 yıla kadar ceza verilebilir. 15-18 yaş aralığında suç işlemişse burada da diğer cezalar 3'te 1 oranında indirilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası alır.

Ahmet Minguzzi cinayeti ve sonrasında devam eden olaylar bu konuda bir çalışma yapmamızı gerektirdi. Bundan sonraki olaylar için caydırıcılığın sağlanması için. Yaş yükseldikçe indirim oranının değişmesi söz konusu olabilir. Alternatif düzenlemelerimizi hazırladık. Suça sürüklenen çocuklar sorununu çözecek, çocuklarımızı koruyacak, yargı süreçlerinde örselenmemelerini sağlayacak bir düzenlemeyi Meclis'imizin takdirine sunacağız."

