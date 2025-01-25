Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in Telefonunu Neden Açmadığını Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, görevden el çektirildiği iddia edilen bilirkişi heyetinin raporunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un telefona çıkmadığını açıklamasına, Bakan’dan yanıt geldi.

TV100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programının konuğu gazeteci Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı” ifadelerini kullanarak, telefonu neden açmadığını açıkladı.

'DEZENFORMASYONUNA KIZDIM'

Tunç, Özel’in telefonunu bilerek açmadığını belirterek, “Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım” dedi.

Özel’in manipülasyon yaptığını savunan Bakan Tunç, “Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Tunç, sözlerinin devamında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesini neden olanların ‘ucu nereye dokunursa dokunsun’ hesap vereceğinin altını çizdi.

Kaynak: TV100