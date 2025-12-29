Abdullah Öcalan'ın Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajının yarın paylaşılacağı öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Öcalan'ın mesajında, Ekim 2024 ile başlayan ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreç ile ilgili değerlendirmesine yer verilecek.

Mesajda, Öcalan'ın Suriye'deki gelişmeler ve SDG hakkında da görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA