Abdullah Öcalan'ın Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci ve SDG hakkında açıklama yapacağı yeni yıl mesajı yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Abdullah Öcalan'ın Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajının yarın paylaşılacağı öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Öcalan'ın mesajında, Ekim 2024 ile başlayan ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreç ile ilgili değerlendirmesine yer verilecek.

Mesajda, Öcalan'ın Suriye'deki gelişmeler ve SDG hakkında da görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

AK Parti’den Kritik Süreç Planı: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Yol HaritasıAK Parti’den Kritik Süreç Planı: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Yol HaritasıGüncel
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Görev Süresi 2 Ay UzatıldıMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Görev Süresi 2 Ay UzatıldıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Abdullah Öcalan Terörsüz Türkiye
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Özgür Özel'e Bir Tepki de Ömer Çelik'ten Geldi: 'Dezenformasyon Üretme Merkezi' Gibi Hareket Ediyor' Özgür Özel'in 'İHA' İddiasına Bir Tepki de Ömer Çelik'ten Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Siyasilerden Yalova’daki 3 Şehit Polis İçin Peş Peşe Taziye Mesajları Siyasilerden Yalova’daki 3 Şehit Polis İçin Taziye Mesajları
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı
Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi! 3 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı, Baba Aranıyor Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi