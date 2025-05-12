Abdulkadir Selvi'den 'Yeni Dönemin Paradigması': Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Süreci Nasıl Olacak?

Terör örgütü PKK'nın fesih kongresini topladığını duyurmasının ardından kararın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceğini yazdı.

Abdulkadir Selvi'den 'Yeni Dönemin Paradigması': Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Süreci Nasıl Olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi açıklamaların ardından başlayan süreçte gelişmeler peş peşe yaşandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı örgütte karşılık buldu. PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu. Ancak alınan kararlara ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün konuya ilişkin, "Kongre toplandı, muhtemelen kararlarını yakın zamanda duyacağız. Ben Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum" dedi.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi silah bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceğini kaleme aldı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"PKK’nın silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamasından sonra devletin bunu teyit etmesi gerekiyor. Silahları nereye bıraktılar, silah depolarının yerlerini gösterdiler mi? Verdikleri bilgiler doğru çıktı mı? MİT, haziran sonuna kadar silahların teslim edilip edilmediğini sahada kontrol edecek.
MİT, devlete ‘tamam’ dediği andan itibaren PKK’nın silah bırakıp kendini feshettiği kabul edilecek.

Abdulkadir Selvi'den 'Yeni Dönemin Paradigması': Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Süreci Nasıl Olacak? - Resim : 1

SONRAKİ SÜREÇ

Bu süreç bir al-ver süreci değil. Ancak, PKK silah bıraktıktan sonra bir demokratik dönüşüm süreci yaşanacak.

Silahların teslim alınması, sayıları 40 civarında olan ve haklarında kırmızı bülten çıkarılan PKK yöneticilerinin durumu, dağa çıkan PKK’lılar ve cezaevindeki hasta ve yaşlı mahkûmların durumu.

Bunların hepsi için kompartıman kompartıman olarak ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Türkiye büyük devlet. Silah bırakma kararından sonraki mekanizmalar da planlanmış durumda.

PKK’nın silahları ne olacak? PKK’nın silahlarını bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma toplayacak. Suriye’deki PKK’lılar silahlarını Suriye yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma gözetiminde teslim edecek. PKK’nın ağırlığı Irak’ta. Bu ülkede ise Irak yönetimi ile kurulan ortak mekanizma silah bırakmayı denetleyecek. PKK’nın silah depolarını, silahların türünü tespit etmiş olacağız.

YENİ PARADİGMA

Kandil’deki üst yönetim, Türkiye’ye gelmeyecek. Ya üçüncü bir ülkeye gidecek ya da Irak içlerinde kaybolacak. Artık her yönüyle yeni bir dönem başlayacak. Paradigma değişecek. Yeni dönemin parametreleri farklı olacak."

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Kaynak: Hürriyet

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