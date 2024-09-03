ABD Askerinin Başına Çuval Geçirmişlerdi: Beyaz Saray'dan Türkiye'ye Teşekkür

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, dün İzmir'de, ABD'nin amfibi hücum gemisi Uss Wasp'ta görevli ABD askerinin başına çuval geçirdi. Olayla ilgili TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" denildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Konak ilçesinde iki sivil giyimli ABD askeri personeline TGB üyesi 15 kişi tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, olaya karışan TBG üyesi 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

'OLAY RAHATSIZ EDİCİ'

Sözcü'de yer alan habere göre; olayın ardından Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "yaşananların rahatsızlık verici olduğu" belirtilip, "Türk polisinin olayı ciddiye alarak sorumluları adalet karşısına çıkarmasını takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Büyükelçiliği de, İzmir'i ziyaret eden çıkarma gemisi USS Wasp'ta görev yapan askerlerin güvende olduğunu ifade etti.