ABB'den Osman Gökçek'e 'Kefen' Yanıtı! 'Hırsıza Hırsız Olduğunu Unutturursanız...'

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), "kefen alımlarında yolsuzluk yaptığı" iddiası gündem oldu. Gökçek'in Meclis'te dile getirdiği iddianın arkasından ABB, bir açıklama yayımlayarak Gökçek'e tepki gösterdi.

'POLİTİK MEFTANIN EDEP YOKSUNU YAVRUSU'

ABB'den yapılan açıklamada, AKP'li Gökçek'e yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın edep yoksunu yavrusu, milletin değerlerini iftiralarına takarak şarlatanlık yapmaya çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı Teftiş Kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır.

'ELİNDE DELİL OLAN SAVCILIĞA GİTSİN'

Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza 'hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar."

Kaynak: ANKA