9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları

9 farklı anket şirketi tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin ortalaması alındı. Anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalıyor.

anket 2023 seçim
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9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları - Resim: 1

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Anket şirketleri peş peşe araştırmalarını paylaşarak en doğru sonucu tahmin etmeye çalışıyor.

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9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları - Resim: 2

Twitter'da yer alan Anketler ve Raporlar isimli hesap, 9 farklı anket şirketinin yaptığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ortalamasını aldı. Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekti.

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9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları - Resim: 3

AR-G Araştırma, ArtıBir, Asal Araştırma, Avrasya Araştırma, MAK Araştırma, Optimar Araştırma, ORC, Saros Araştırma ve Yöneylem Araştırma'nın anketlerinin ortalamalarına göre, birinci turda dört adaylı yarışın sonucu şöyle:

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9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları - Resim: 4

Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?

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