9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
9 farklı anket şirketi tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin ortalaması alındı. Anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalıyor.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Anket şirketleri peş peşe araştırmalarını paylaşarak en doğru sonucu tahmin etmeye çalışıyor.
Twitter'da yer alan Anketler ve Raporlar isimli hesap, 9 farklı anket şirketinin yaptığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ortalamasını aldı. Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekti.
AR-G Araştırma, ArtıBir, Asal Araştırma, Avrasya Araştırma, MAK Araştırma, Optimar Araştırma, ORC, Saros Araştırma ve Yöneylem Araştırma'nın anketlerinin ortalamalarına göre, birinci turda dört adaylı yarışın sonucu şöyle:
Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?