7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Şubat ayı içerisinde 7 farklı anket şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekti.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor. Parti teşkilatları seçim için hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken anket şirketleri de peş peşe sonuçlarını açıklamaya başladı.
Son olarak şubat ayı içerisinde 7 farklı araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasının ortalaması alındı.
Aksoy Araştırma, ALF Araştırma, Areda Survey, İstanbul Ekonomi Araştırma, Optimar, ORC Araştırma ve TEAM Araştırma'nın yapmış olduğu şubat ayı anketlerinin ortalamasında partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 34.2