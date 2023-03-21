7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!

Şubat ayı içerisinde 7 farklı anket şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekti.

anket 2023 seçim
Son Güncelleme:
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor. Parti teşkilatları seçim için hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken anket şirketleri de peş peşe sonuçlarını açıklamaya başladı.

1 17
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2

Son olarak şubat ayı içerisinde 7 farklı araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasının ortalaması alındı.

2 17
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3

Aksoy Araştırma, ALF Araştırma, Areda Survey, İstanbul Ekonomi Araştırma, Optimar, ORC Araştırma ve TEAM Araştırma'nın yapmış olduğu şubat ayı anketlerinin ortalamasında partilerin oy oranları şöyle:

3 17
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 4

AKP: Yüzde 34.2

4 17