6’lı masa varmış ve boş oturmamış
Kürt ya da Alevi ya da bu toplumun ezilenleri, hor görülenleri, baskıya ve ayrımcılığa tabi tutulanları bu mutabakat metni hayata geçtiğinde öncelikle –hiç olmazsa değil!- kendilerini ifade edecek ve özgürce kendisini ve görüşlerini ifade edecek bir ülkede haklarını arayacak.
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