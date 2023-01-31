6’lı masa varmış ve boş oturmamış

Kürt ya da Alevi ya da bu toplumun ezilenleri, hor görülenleri, baskıya ve ayrımcılığa tabi tutulanları bu mutabakat metni hayata geçtiğinde öncelikle –hiç olmazsa değil!- kendilerini ifade edecek ve özgürce kendisini ve görüşlerini ifade edecek bir ülkede haklarını arayacak.

6’lı masa varmış ve boş oturmamış

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