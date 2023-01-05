61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!

HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin seçmen katıldı. Ankette "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Seçmenin iktidar partisi ve ortağına kırmızı kart göstermesi dikkat çekerken, partilerin oy oranları şöyle oldu: