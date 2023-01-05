61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin Aralık ayında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre AKP psikolojik sınırın altında kalırken MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,6 olarak ölçüldü.
Seçime sayılı zaman kala anket şirketleri de fazla mesai yapmaya başladı. Seçmenin nabzını tutan anket şirketleri, olası seçim sonuçlarına en yakın tahmini yapmak için birbiriyle yarışırken aralık ayında yapılan bir anket gündem oldu.
HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin seçmen katıldı. Ankette "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Seçmenin iktidar partisi ve ortağına kırmızı kart göstermesi dikkat çekerken, partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 29,1
CHP: Yüzde 23,8