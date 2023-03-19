6 büyük anket şirketinin sonuçları: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde?
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Az bile süre kala anketlerde son durum ne? İşte yapılan son anketlerin sonuçları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi.
ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’nin mart ayı içerisinde paylaştığı seçim anketi sonuçlarına göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları şöyle:
Buna göre, ORC, PİAR ve ALF Araştırma'nın sonuçlarına göre CHP önde iken Türkiye Raporu, AR-G ve Aksoy Araştırma sonuçlarına göre AKP önde.
AKP ve CHP'nin ardından en yüksek oy oranına sahip parti, İYİ Parti.