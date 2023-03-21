55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri

ORC Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin "Seçimlere 105 gün kala" açıkladığı anket sonuçları ile "Seçimlere 60 gün kala" açıkladığı anket sonuçları karşılaştırıldı. Partilerin oy oranları nasıl değişti?

anket 2023 seçim
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri - Resim: 1

Türk siyaseti geçtiğimiz haftalarda en hareketli günlerini yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını açıklaması, ittifakların aday belirleme süreci ve Altılı Masa'da yaşanan kriz tüm ülke tarafından yakından takip edildi.

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55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri - Resim: 2

Tüm bu gelişmeler ışığında anket şirketleri de partilerin oy değişimlerini masaya yatırdı. 2018 seçimlerini doğruya yakın tahmin eden anket şirketlerinden biri olan ORC'nin ocak ve mart anketleri karşılaştırıldı.

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55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri - Resim: 3

ORC'nin Ocak ayında açıkladığı oy oranları şöyleydi:

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55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri - Resim: 4

AKP: Yüzde 30,2

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