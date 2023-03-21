55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
ORC Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin "Seçimlere 105 gün kala" açıkladığı anket sonuçları ile "Seçimlere 60 gün kala" açıkladığı anket sonuçları karşılaştırıldı. Partilerin oy oranları nasıl değişti?
Türk siyaseti geçtiğimiz haftalarda en hareketli günlerini yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını açıklaması, ittifakların aday belirleme süreci ve Altılı Masa'da yaşanan kriz tüm ülke tarafından yakından takip edildi.
Tüm bu gelişmeler ışığında anket şirketleri de partilerin oy değişimlerini masaya yatırdı. 2018 seçimlerini doğruya yakın tahmin eden anket şirketlerinden biri olan ORC'nin ocak ve mart anketleri karşılaştırıldı.
ORC'nin Ocak ayında açıkladığı oy oranları şöyleydi:
AKP: Yüzde 30,2