31 Mart Seçimlerini Bilen Şirketin Son Anketinde Çarpıcı Sonuç, CHP'de Makas Açıldı Puan Farkı 11’i Aştı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki sonuçların anket karnesinde resmi sonuçlara en yakın sonuçları bilen araştırma şirketi Betimar Araştırma olmuştu.

Betimar Araştırma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yüzde 48, Murat Kurum için ise yüzde 38,3 oy oranı vermişti. Seçim sonucunda Murat Kurum yüzde 39.59, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 51,21 oy almıştı.

SON ANKETİN SONUCU AÇIKLANDI

Betirmar Araştırma yeni bir anket sonucunu daha paylaştı. Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın ocak ayı sonuçları açıklandı.

Betimar Araştırma'nın son anketinde katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunu, Bolu'daki otel yangını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesi, Türkiye'nin Suriye politikası, CHP'deki adaylık yarışı, erken seçim, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi gibi konulardaki görüşleri soruldu.

DİKKAT ÇEKEN 'BOLU' SORUSU

Köşe yazarı Gaffar Yakınca’nın ifade ettiği sonuca göre, “Bolu’daki otel yangınında hangi kurumun ihmali var?” sorusuna verilen cevaplarda hem bakanlığın hem de belediyenin suçlu bulunduğu ortaya çıktı. Anket sonucuna göre katılımcılardan yüzde 83’ü bakanlığı, yüzde 65’i ise belediyeyi sorumlu tuttu.

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA

Araştırmada olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday olursa oy verir misiniz? sorusu da soruldu.

Anket sonucuna göre, Mansur Yavaş yüzde 52,3, Ekrem İmamoğlu 40,9, Özgür Özel ise yüzde 23,8 oy aldı.

Betimar, Ocak 2025 gündem araştırmasını yayınladı.

“Bolu’daki otel yangınında hangi kurumun ihmali var?” sorusuna verilen yanıtlar önemli.

Çoğunluk hem belediye hem bakanlığı sorumlu görüyor. Turizm bakanlığını sorumlu tutanlar toplamda %83, belediyeyi sorumlu tutanlar toplam… pic.twitter.com/H44RekvwUI — Gaffar Yakınca (@GaffarYakinca) February 4, 2025

Kaynak: Haber Merkezi