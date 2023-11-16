Barış Pehlivan'ın 'özgürlük' davası bugün görülecek

GERÇEK GÜNDEM - 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından da yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan, bugün hakim karşısına çıkıyor.

Pehlivan'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 14:30'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, yaptığı bir dolandırıcılık haberinde adı geçen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle daha önceki davasından verilen denetimli serbestlik kararı yakılarak cezaevine gönderilmişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulduğu davanın duruşması dün Çağlayan Adliyesi’nde görülmüştü.

Davada savcılık mütalaasında, Barış Pehlivan'ın cezalandırılmasını istemişti. Mütalaanın açıklanmasının ardından Pehlivan, "Bu davadan ceza çıkarsa siz açıklayın biz hangi konuları yazalım. Size sormamız gerekir!" demişti.

Mahkeme, davayı 16 Kasım 2023 erteledi. Davanın ertelenmesi nedeniyle Pehlivan tekrar cezaevine girdi.

ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ

14 Kasım’da Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi. Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.