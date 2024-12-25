2024'ün Son Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Alacağı Oy Oranları

Kasım ayı anketinde birinci parti olarak çıkan CHP, koltuğu AKP'ye kaptırdı. CHP'nin oy oranının 31,2'den yüzde 28,7'ye gerilediği görüldü. AKP'nin yüzde 28,1 olan oy oranı yüzde 30,8'e yükseldi.

ORC Araştırma, 2024 yılının son anketini yayımladı. 19-23 Aralık tarihleri arasında yapılan anket 28 ilde 3920 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

AKP yüzde 30,8

CHP yüzde 28,7

MHP yüzde 9,1

DEM yüzde 7,4

YRP yüzde 5,3

İYİ yüzde 4,9

ZAFER yüzde 4,1

BBP yüzde 1,7

TİP yüzde 1,6

DEVA yüzde 1,4

GELECEK yüzde 1,3

YMP yüzde 1,1

A PARTİ yüzde 0,9

Saadet Partisi yüzde 0,7

KASIM ANKETİNDE SONUÇLAR NASILDI?

ORC Araştırma'nın 25-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği anketten birinci parti olarak CHP çıkmıştı. Yüzde 31,2 oy oranıyla birinci olan CHP'yi, yüzde 28,1 oy oranıyla AKP takip etmişti. MHP'nin oy oranı yüzde 8,1 olurken, DEM Parti yüzde 7,5 ile dördüncü parti olmuştu. Kasım anketinde İYİ Parti yüzde 4,3, Zafer Partisi ise yüzde 4 oya sahipti.

Kaynak: Haber Merkezi