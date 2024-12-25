2024'ün Son Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Alacağı Oy Oranları

ORC Araştırma, 2024 yılının son anketini kamuoyuyla paylaştı. Kasım ayı anketinde en yüksek oya sahip parti CHP olmuştu. Aralık anketinde birinci parti değişti. AKP'nin oy oranı yüzde 30,8 olurken, CHP yüzde 28,7 ile onu takip etti. Üçüncü parti ise yüzde 9,1 ile MHP oldu.

Son Güncelleme:
2024'ün Son Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Alacağı Oy Oranları

Kasım ayı anketinde birinci parti olarak çıkan CHP, koltuğu AKP'ye kaptırdı. CHP'nin oy oranının 31,2'den yüzde 28,7'ye gerilediği görüldü. AKP'nin yüzde 28,1 olan oy oranı yüzde 30,8'e yükseldi.

ORC Araştırma, 2024 yılının son anketini yayımladı. 19-23 Aralık tarihleri arasında yapılan anket 28 ilde 3920 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

AKP yüzde 30,8
CHP yüzde 28,7
MHP yüzde 9,1
DEM yüzde 7,4
YRP yüzde 5,3
İYİ yüzde 4,9
ZAFER yüzde 4,1
BBP yüzde 1,7
TİP yüzde 1,6
DEVA yüzde 1,4
GELECEK yüzde 1,3
YMP yüzde 1,1
A PARTİ yüzde 0,9
Saadet Partisi yüzde 0,7

2024'ün Son Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Alacağı Oy Oranları - Resim : 1

KASIM ANKETİNDE SONUÇLAR NASILDI?

ORC Araştırma'nın 25-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği anketten birinci parti olarak CHP çıkmıştı. Yüzde 31,2 oy oranıyla birinci olan CHP'yi, yüzde 28,1 oy oranıyla AKP takip etmişti. MHP'nin oy oranı yüzde 8,1 olurken, DEM Parti yüzde 7,5 ile dördüncü parti olmuştu. Kasım anketinde İYİ Parti yüzde 4,3, Zafer Partisi ise yüzde 4 oya sahipti.

Esad Devrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Öne GeçtiEsad Devrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Öne GeçtiSiyaset
İki İsim Arasındaki Makas Hiç Bu Kadar Açılmamıştı: Son Araştırma Dengeleri Değiştirecekİki İsim Arasındaki Makas Hiç Bu Kadar Açılmamıştı: Son Araştırma Dengeleri DeğiştirecekSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ORC Araştırma Anket
Son Güncelleme:
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Asgari Ücret Tepkisi İmamoğlu'ndan Çok Sert Asgari Ücret Tepkisi
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti: Mustafa Nedim Yamalı AKP'de, Rozetini Cumhurbaşkanı Taktı Mustafa Nedim Yamalı AKP'de, Rozetini Cumhurbaşkanı Taktı
Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü