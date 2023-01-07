2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
ORC Araştırma, 2023 yılında yapılan ilk anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Millet İttifakı'nın oyu yüzde 42,6'ya ulaştı.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından “2023’ün ilk sonuçları” diye yazarak 2-5 Ocak 2023’te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı.
45 ilde yapılan ankete 3780 kişi katıldı. Anket sonuçlarına göre MHP yüzde 6,2 oy alarak baraj altında kaldı.
İşte ORC Araştırma'nın son anketinde ortaya çıkan tablo:
AKP yüzde 32,0
CHP yüzde 23,5