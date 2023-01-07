2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo!

ORC Araştırma, 2023 yılında yapılan ilk anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Millet İttifakı'nın oyu yüzde 42,6'ya ulaştı.

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2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 1

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından “2023’ün ilk sonuçları” diye yazarak 2-5 Ocak 2023’te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı.

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2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 2

45 ilde yapılan ankete 3780 kişi katıldı. Anket sonuçlarına göre MHP yüzde 6,2 oy alarak baraj altında kaldı. 

İşte ORC Araştırma'nın son anketinde ortaya çıkan tablo:

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2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 3

AKP yüzde 32,0

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2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 4

CHP yüzde 23,5

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