2023 bitti ama Erdoğan 'uzaya' gidemedi: O sözler yılın son dakikalarında yeniden gündem oldu
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023 yılının sonunda aya sert iniş yapacağız" sözlerini yerine getirilmezken; 2023'ün son dakikalarında o sözler yeniden gündem oldu.
2023 yılının sona ermesine dakikalar kala, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tutmadığı' sözlerle gündemde.
AYA SERT İNİŞ HAYAL OLDU
Özellikle enflasyon rakamlarına ilişkin verdiği sözlerin çok ama çok gerisinde kalan Erdoğan'ın Ay'a sert iniş hayali de suya düştü.
Katıldığı bir programda "2023'ün sonunda yerli ve milli uzay aracımızla Ay'a sert iniş yapacağız" diyen Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu.
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