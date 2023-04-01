2018'e göre düşüş ve yükselişler: Hangi partiye kaç kişi milletvekili adaylığı için başvurdu?
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekilli aday adaylığı için başvuruları tamamlandı. Peki siyasi partilere 2018'de ne kadar başvuru yapıldı? 2023'te bu sayı ne oldu?
14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, tüm siyasi partilerin aday adaylığı başvuruları sona erdi.
Seçim sürecinde hangi partiye kaç kişinin milletvekili adayı olmak için başvurduğu da belli oldu. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre başvuru sayıları 2018'e göre fark gösterdi.
AKP sıralarından milletvekili olmak için yapılan başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. 2018 yılında AKP'den milletvekili olmak için 7 bin 329 kişi başvuru yapmıştı. (Grafikler: Habertürk)
AKP'de mevcut 285 milletvekilinden 57’si 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de yer alan 17 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da milletvekili listelerinde yer alacağını açıklamıştı.