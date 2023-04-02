20 yılın tüm seçimlerini bildi: TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ayın kaldığı Türkiye'de kamuoyu araştırmaları da hız kazandı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; seçimlerin olası sonuçlarına dair fikir verebilecek bir anket de, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı ‘aylık tüketici eğilimleri anketi.’