20 yılın tüm seçimlerini bildi: TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor?
İktidar partisinin son 20 yılda kazandığı seçimlerin hepsinde tüketici güven endeksi değeri 90 ve üzerindeydi. AKP'nin istediğini alamadığı dört seçimde ise bu değer hep 90'ın altında oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ayın kaldığı Türkiye'de kamuoyu araştırmaları da hız kazandı.
Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; seçimlerin olası sonuçlarına dair fikir verebilecek bir anket de, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı ‘aylık tüketici eğilimleri anketi.’
TÜİK bu anket ile 'tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini' ölçüyor.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Son 20 yılın seçim sonuçları ile kurumun tüketici güven endeksi karşılaştırıldığında dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkıyor.
İktidar partisinin son 20 yılda istediğini aldığı seçimlerin hepsinde tüketici güveni endeks değeri hep 90 ve üzerindeydi; istediğini alamadığı dört seçimde ise bu değer hep 90’ın altında oldu.