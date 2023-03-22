2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo

Yöneylem Araştırma, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. En yeni tarihli ankette partilerin oy oranları da ortaya çıktı.

anket 2023 seçim
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2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

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2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo - Resim: 2

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi 27 ilde 2 bin 400 kişi ile yaptığı anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

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2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo - Resim: 3

Ankete göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8'e düşerken, Memleket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 3,1 oldu.

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2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo - Resim: 4

Yöneylem'in açıkladığı son ankette partilerin oy oranları şöyle:

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