2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Yöneylem Araştırma, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. En yeni tarihli ankette partilerin oy oranları da ortaya çıktı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi 27 ilde 2 bin 400 kişi ile yaptığı anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankete göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8'e düşerken, Memleket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 3,1 oldu.
Yöneylem'in açıkladığı son ankette partilerin oy oranları şöyle: