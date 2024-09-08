187 Milyon Lira Çöpe! Açılışı Yapılmayan Millet Bahçesinde Acı Manzara

AKP’nin 2018 yılındaki seçimlerde millet kıraathaneleri ile birlikte 2 büyük vaadinden biri olan millet bahçeleri, “israf” bahçeleri haline geldi. Dudak uçuklatan miktarda bedellerle yapılan millet bahçeleri, kamu kaynaklarının nasıl har vurup harman savrulduğunu gözler önüne serdi.

Erdoğan’ın en büyük projelerinden biri olan millet bahçelerinin bütçeye verdiği zarara örneklerden birisi de Edirne’deki Söğütlük Millet Bahçesi. Edirne İzzet Arseven Kent Ormanı’na 2022 yılında millet bahçesi yapılmasının kararlaştırılmasının ardından, ihale yapıldı.

BirGün’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, millet bahçesinin yapımına yönelik gerçekleştirilen 212 milyon TL’lik ilk ihale, “alanın orman vasfını koruduğu” gerekçesiyle yargı tarafından iptal edildi. TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonuçlanmadan bölgede inşaata başlandığı da öğrenildi. Proje, TOKİ tarafından yenilenerek ikinci kez ihaleye çıkıldı. Millet bahçesinin yapımına yönelik ikinci ihale de 186 milyon 600 bin TL’ye sonuçlandı. Kasım ayında çalışmaların tamamlanması ve açılışının yapılması öngörülen millet bahçesinin mevcut görüntüleri ise tepki çekti. Henüz açılışı yapılmayan millet bahçesinin içine dikilen fidanların kuruduğu görüldü.

BURDUR MİLLET BAHÇESİ’NE MAHKEME DUR DEDİ

ANKA'da yer alan habere göre, Burdur Gölü kıyısına yapılması planlanan Millet Bahçesi için bir vatandaş; Burdur Gölü'nün ve Burdur'un doğal dokusunu bozacak ve zarar verecek nitelikte olduğu, proje alanının yarısına yakın bir kısmının 1. Derece Doğal Sit sınırları içerisinde kaldığı, kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesinin bilimsel olarak hatalı olduğu, biyolojik çeşitlilik ve ekosisteme zarar vereceği, koruma statülerine aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra ÇED Yönetmeliğine de aykırı olduğu gerekçesiyle Isparta 2. İdare Mahkemesi’ne proje imar plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

Burdur Barosu da davacı tarafından davaya müdahil olurken Isparta 2. İdare Mahkemesi, projenin imar plan değişikliğine karşı açılan davada iptal kararı verdi. Mahkeme, kararında söz konusu alanda yapılacak yapıların ve bu yapıların neden olacağı insan faaliyetlerinin, bölgedeki kuş türleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. Özellikle kukumav, peçeli baykuş, kulaklı orman baykuşu ve kır baykuşu gibi gece yırtıcıları için beslenme ve üreme açısından önem taşıyan bu alanın, insan kaynaklı ışık ve ses kirliliği nedeniyle zarar göreceği vurgulandı. Mahkeme, bu durumun ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem