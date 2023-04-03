15 soruda 2023 seçimleri: Pek çok ilke sahne olacak seçimler nasıl olacak?

Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.