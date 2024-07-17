15 Günde 5 Yasa Teklifi Mümkün mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun gündem nedeniyle yaz tatilini erteledi ve 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında 180 maddelik 5 yasa teklifi görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor. Ancak muhalefet partileri ve bazı sivil toplum kuruluşları, 15 günde 5 yasa teklifinin görüşülüp yasalaştırılmasının yeterince detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alınması için yeterli zaman dilimi olmadığı gerekçesiyle bu durumu eleştiriyor.

Özellikle sokak hayvanlarının 'uyutulması', en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, kadınların kendi soyadını kullanmaması ve üniversite mezunu öğretmenlere Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim verilmesi gibi düzenlemeler muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanıyor.

MECLİS 7 GÜN MESAİ YAPACAK

AKP'nin planına göre Meclis'in haftanın 7 günü çalışması ve çalışma saatlerinin uzatılması öngörülüyor. Muhalefet partileri ise bu yoğun tempoya karşı çıkıyor ve yasa tekliflerinin daha detaylı incelenmesi için zaman gerektiğini savunuyor.

Mecliste önümüzdeki 15 gün boyunca yoğun bir çalışma temposu yaşanacak. 5 yasa teklifinin yasalaşması için uzlaşma şart. Muhalefet partilerinin bu yasa tekliflerine karşı ne kadar direnç göstereceği ve AKP'nin bu direnci kırıp kıramayacağı ise merak konusu.

5 TEKLİF, 180 MADDE

Muhalefet partilerinin yoğun şekilde itiraz ettiği, ilgili meslek örgütlerinin de karşı çıktığı bazı kritik düzenlemeler içeren teklifler şöyle:

Öğretmenlik Meslek Kanunu (39 madde – 22’si kabul edildi)

Tasarruf Paketi (32 madde)

9’uncu Yargı Paketi (39 madde)

Vergi Paketi (53 madde)

Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif (17 madde).