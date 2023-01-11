14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!

Twitter'da yaptığı anket paylaşımları ve istatistikleri ile bilinen "Anketler ve Raporlar" sayfası, kasım ayında yapılan 14 anketin ortalamasın alarak seçmen eğilimlerini değerlendirdi. Anket sonucuna göre partilerin milletvekili sayıları da belli oldu.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu: