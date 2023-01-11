14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
Kasım ayında yapılan 14 anketin ortalaması alınarak seçmen eğilimleri yeniden değerlendirildi. Çıkan sonuçlara göre partilerin parlamentodaki milletvekili sayıları da ortaya çıktı.
Twitter'da yaptığı anket paylaşımları ve istatistikleri ile bilinen "Anketler ve Raporlar" sayfası, kasım ayında yapılan 14 anketin ortalamasın alarak seçmen eğilimlerini değerlendirdi. Anket sonucuna göre partilerin milletvekili sayıları da belli oldu.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 33,7
CHP: Yüzde 25,7
İYİ Parti: Yüzde 13,6