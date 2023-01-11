14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!

Kasım ayında yapılan 14 anketin ortalaması alınarak seçmen eğilimleri yeniden değerlendirildi. Çıkan sonuçlara göre partilerin parlamentodaki milletvekili sayıları da ortaya çıktı.

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14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! - Resim: 1

Twitter'da yaptığı anket paylaşımları ve istatistikleri ile bilinen "Anketler ve Raporlar" sayfası, kasım ayında yapılan 14 anketin ortalamasın alarak seçmen eğilimlerini değerlendirdi. Anket sonucuna göre partilerin milletvekili sayıları da belli oldu.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

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14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! - Resim: 2

AKP: Yüzde 33,7

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14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! - Resim: 3

CHP: Yüzde 25,7

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14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! - Resim: 4

İYİ Parti: Yüzde 13,6

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