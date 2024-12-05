131 Kadın 'Koruma Altında' Öldürüldü, Bakan Tunç Topu Dizilere Attı! 'Senaristlerle Toplantı Yapacağız'

Türkiye'de giderek artan kadına şiddete yönelik kararlı bir mücadele görülmezken, bir de yargının "cezasızlık" politikası ve "iyi hal" indirimi gibi uygulamaları durumun vahametini körüklüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2021 yılından bu yana 131 kadının koruma tedbiri altında olmasına rağmen öldürüldüğünü doğruladı.

'KELEPÇE UYGULAMASI ARTINCA SAYI DÜŞER'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İYİ Partili Selcan Taşçı’nın, “Koruma altında olan kadın nasıl öldürülüyor?” sorusuna Tunç, şu yanıtı verdi:

“Tedbir kararına rağmen 2021’den bugüne 131 kadınımız maalesef öldürüldü. Kadın cinayetlerine baktığımız zaman da 2021’de 302, 2024’te 309… Özellikle, kelepçe uygulamasını daha da yaygınlaştırdığımızda elektronik işlem sayısını artırmaya yönelik çalışmamızla bunun iyice aşağıya ineceğini düşünüyoruz.”

'DİZİ VE FİLMLER UMUT AŞILAMALI'

Bakan Tunç, kadın cinayetlerinden bahsederken televizyon ekranlarında kadınlara yönelik şiddetin dizi ve film senaristleri ile görüşülerek çözülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda dizilere tepki göstermesinin ardından benzer bir tutum izleyen Tunç, şöyle konuştu:

“Dizi ve filmlerin umut aşılayıcı olması önemli. Ama bir türlü dizi, film ve TV programlarını düzene sokulabilmiş değiliz. Bu konuda televizyonlarla ve senaristlerle toplantılar yapmak uygun olacak.”

Kaynak: Sözcü