13 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda 8 Gözaltı! Aralarında DEM Partili Başkan da Var
Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce, polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılması sonucu 13 polis şehit düştü. Saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleşti.
Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.
Kaynak: AA
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