12 Dokunulmazlık Dosyası Meclis’te! Özel’e 2 Fezleke

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer aldığı 11 milletvekiline ait toplam 12 yasama dokunulmazlığı dosyası gönderildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona gönderilen milletvekilleri şu isimlerden oluşuyor:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA İKİ DOSYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ise Meclise sunulan dosya sayısının iki olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA