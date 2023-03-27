100 bin imza maratonu sona erdi

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00 itibariyle sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimdeki adaylar; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olacak.

Daha önce oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, bin 544 imza alabildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, 27 bin 61 imzada kaldı. Perinçek, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için istenen 100 bin imzaya son gün ulaşabilmişti. Perinçek toplamda 118 bin 575 imza toplamıştı. 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı kesin aday listesinden önce resmi olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olmak üzere 4 aday Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmaya hak kazandı.

Muharrem İnce, imza toplama sürecinin dördüncü gününde 100 bine ulaşırken, Sinan Oğan ise beşinci günde sayıyı yakaladı. İki ismin haricinde başka bir aday 100 bin imzaya ulaşılamadığı için seçime dört adayla gidileceği kesinleşti.

Partileri ve ittifakları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Muharrem İnce ile Sinan Oğan ,14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan, ittifak protokolünün son günü ve son saatleri içinde, AKP ile görüşmeler sonucu Cumhur İttifakı'na katıldı. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı adaylığından da vazgeçtiğini açıklayan Erbakan, son olarak 69 bin 255 imzada kaldı.

LİSTE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu bugün saat 20:00 itibariyle sona erdi. İşte adayların aldığı imza sayıları:

Muharrem İnce: 114.661

Sinan Oğan: 111.508

Fatih Erbakan: 69.255

Doğu Perinçek : 27.061

Yakup Türkal : 3137

Erkan Trükten : 2589

Tevfik Ahmet Özal : 1544

İrfan Uzun : 1263

Halil Murat Ünver : 538

Hilmi Özden : 478

Davut Turan : 122

Toplam imza sayısı: 332.156

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan teklifte bulunma sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.