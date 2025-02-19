10 Belediye Başkanı AKP'ye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AKP'ye katılan 10 belediye başkanına parti rozetini taktı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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10 Belediye Başkanı AKP'ye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AKP'ye katılan 10 belediye başkanına parti rozetini, taktı.

Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

10 BELEDİYE BAŞKANI AKP’DE

İşte AK Parti’ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)

Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)

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Kaynak: Haber Merkezi

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