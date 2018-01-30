SİYAD, 2017'nin en iyi yabancı filmini seçti

SİYAD ayrıca 2017 Türkiye sineması ödüllerinin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye sineması ödüllerini kazananlar Mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.
Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda SİYAD üyelerinden en çok oyu olarak birinci sırada yeralan Yaşamın Kıyısında filminin ödülü 50. SİYAD Ödülleri töreninde filmin ithalatçısına verilecek.
SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2017 yılının en iyi 20 yabancı filmi, aldıkları oya göre sıralanmış olarak şöyle:
1) Yaşamın Kıyısında – Manchester by the Sea
2) Toni Erdmann
3) Beden ve Ruh – Teströl és lélekröl
4) Ay Işığı - Moonlight
5) Neruda
6) American Honey
7) ‘93 Yazı – Estiu 1993
8) Paterson
9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen
10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi
11) Kare – The Square
12) Loving Vincent
13) Dunkirk
14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper
15) Satıcı - Forushande
16) Blade Runner 2049
17) anne! – mother!
18) Jackie
19) Aquarius
20) Soygun – Good Time
50. SİYAD Ödülleri Kısa Film, Belgesel Film ve Fantastik Film adayları
SİYAD Türkiye sineması ödüllerinin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki aday listeleri ise şöyle:
Kısa Film Ödülü adayları:
1) Hastabakıcı / Soner Sert
2) Hinterlant / Sinan Kesova
3) Kötü Kız / Ayçe Kartal
4) Sirayet / Nur Cihan Özdoğan
5) Toprak / Alican Durbaş
Giovanni Scognamillo anısına verilen Fantastik Film Ödülü adayları:
1) Buğday / Semih Kaplanoğlu
2) Durak / Serdar Gözelekli, Muammer Koçak
3) Genco / Ali Kemal Çınar
4) Kötü Kız / Ayçe Kartal
5) Siccin 4 / Alper Mestçi
Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
1) Benim Varoş Hikayem / Yunus Ozan Korkut
2) Blue / Serhat Ünver
3) Gözyaşına Yer Yok / Reyan Tuvi
4) Uçurumun Kıyısında Türkiye
5) Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman
Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
1) Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
2) Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
3) Vahşi Zevkler / Halil Yetiş
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