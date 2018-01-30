SİYAD, 2017'nin en iyi yabancı filmini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Yaşamın Kıyısında’yı (Manchester by the Sea) 2017’nin en iyi yabancı filmi seçti.

SİYAD ayrıca 2017 Türkiye sineması ödüllerinin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye sineması ödüllerini kazananlar Mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.

Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda SİYAD üyelerinden en çok oyu olarak birinci sırada yeralan Yaşamın Kıyısında filminin ödülü 50. SİYAD Ödülleri töreninde filmin ithalatçısına verilecek.

SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2017 yılının en iyi 20 yabancı filmi, aldıkları oya göre sıralanmış olarak şöyle:

1) Yaşamın Kıyısında – Manchester by the Sea

2) Toni Erdmann

3) Beden ve Ruh – Teströl és lélekröl

4) Ay Işığı - Moonlight

5) Neruda

6) American Honey

7) ‘93 Yazı – Estiu 1993

8) Paterson

9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen

10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi

11) Kare – The Square

12) Loving Vincent

13) Dunkirk

14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper

15) Satıcı - Forushande

16) Blade Runner 2049

17) anne! – mother!

18) Jackie

19) Aquarius

20) Soygun – Good Time

50. SİYAD Ödülleri Kısa Film, Belgesel Film ve Fantastik Film adayları

SİYAD Türkiye sineması ödüllerinin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki aday listeleri ise şöyle:

Kısa Film Ödülü adayları:

1) Hastabakıcı / Soner Sert

2) Hinterlant / Sinan Kesova

3) Kötü Kız / Ayçe Kartal

4) Sirayet / Nur Cihan Özdoğan

5) Toprak / Alican Durbaş

Giovanni Scognamillo anısına verilen Fantastik Film Ödülü adayları:

1) Buğday / Semih Kaplanoğlu

2) Durak / Serdar Gözelekli, Muammer Koçak

3) Genco / Ali Kemal Çınar

4) Kötü Kız / Ayçe Kartal

5) Siccin 4 / Alper Mestçi

Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:

1) Benim Varoş Hikayem / Yunus Ozan Korkut

2) Blue / Serhat Ünver

3) Gözyaşına Yer Yok / Reyan Tuvi

4) Uçurumun Kıyısında Türkiye

5) Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:

1) Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

2) Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena

3) Vahşi Zevkler / Halil Yetiş