Sivasspor- Galatasaray maçında gergin anlar

Sivasspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ve Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında gergin anlar yaşandı

Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ilk dakikalarında gerginlik yaşandı. 12. dakikada Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartışma yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinde yer alan Ümit Davala ve tercüman Mert çetin, Hasan Şaş'ı sakinleştirdi. Hakem Fırat Aydınus, bu gerilimin üzerine bir daha tartışma yaşamaları halinde kişileri tribüne yollayacağını işaret etti.