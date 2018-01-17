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17.01.2018 12:50

Sivas'a beklenen kar geldi

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Sivas'a beklenen kar geldi
Sivas'ta sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte sevinçle karşılandı.

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)-  Sivas'ta uzun süren bekleyişten sonra bu sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaptı. Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent meydanında yürüyenler sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakinleri kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Karı hasretle beklediklerini söyleyen Mustafa Üngör, "Yurdumuzun hiçbir yerinde kar yağmıyordu. Karın böyle yağdığını görünce çok mutlu olduk. Çok sevindik. İnşallah Allah'ın bu bereketi böyle devam eder" dedi.  Ahmet Turan Selamet ise, "Beklediğimiz bir kardı. Şehrimiz kurak bir bölge. Yağış olmasaydı verim alamazdık. İnşallah kar yağışı daha da çoğalır. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.

Sivas İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde köy yollarında karla mücadele için 32  greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personeli hazır bekletiyor. Şehirlerarası yollarda da ulaşımda aksaklık görülmemesi için Karayolları ekipleri tedbirlerini artırdı. Kar yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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