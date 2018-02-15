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15.02.2018 19:35

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde akraba saltanatı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde akraba saltanatı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ‘Taşeron kadro' listesine giren bin 100 kişi arasından, üniversite üst yöneticilerinin eşleri, oğulları, gelinleri, kardeşleri, baldızları, kuzen ve yeğenleri de çıktı.

Bürokraside eş dost akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ‘Taşeron kadro' listesine giren bin 100 kişi arasından, üniversite üst yöneticilerinin eşleri, oğulları, gelinleri, kardeşleri, baldızları, kuzen ve yeğenleri de çıktı. Mart ayındaki kadro sınavına bu akrabaların tümü katılacak.

“KİMSENİN HAKKINI YEMEM”

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; listede rektör, rektör yardımcısı, rektör danışmanları, genel sekreter, kütüphane, bilgi işlem ve yapı işleri başkanlarının akrabaları var. Oğlu listeye alınan Yapı İşleri Başkanı Vural Ercins, “Ben hacı adamım, kimsenin hakkını yemem. Oğlum da alnının akıyla listeye alındı” dedi. 2 oğlu ve gelini listeye giren Kütüphane Daire Başkanı Mustafa Hasbek ise “Listeye girdilerse hak ettiler demek ki” ifadesini kullandı. 2 yeğeni listede yer alan Genel Sekreter Hakan Yekbaş da şu ilginç yanıtı verdi: “Yakınımız diye adamlar aç mı kalsınlar?”

KİM, KİMİ LİSTEYE ALDIRDI?

Eşi kadro listesine alınan Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Özdemir “Listeye alınmasında etkim olmadı. Şartları uymuş” açıklamasını yaptı. İşte listede yer alan akrabalar:

– Genel Sekreter Doç Dr. Hakan Yekbaş'ın 2 yeğeni.

– Kütüphane Daire Başkanı Mustafa Hasbek'in 2 oğlu ve gelini.

– Bilgi İşlem Başkanı Ayhan Özdemir'in eşi.

– Yapı İşleri Başkanı Vural Ercins'in oğlu.

– Rektör Alim Yıldız'ın yeğeninin baldızı.

– Rektör Danışmanı Oğuzhan Görler'in kardeşi ve kuzeni.

– Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç'ın akrabası.

– Rektör Yardımcısı Dr. Hilmi Ataseven'in amcasının oğlu.

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