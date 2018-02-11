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11.02.2018 21:05
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Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev

Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev
1984 yılında Şişli'nin ilk belediye başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sungur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Şişli Camii'ne getirildi. Sungur'un cenazesi törenine  eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur,  Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, dostları, arkadaşları katıldı.  Sungur'un cenazesi Şişli Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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