Şişli'de faciadan dönüldü

Şişli'de yokuş çıkarken geriye kayan kamyonet, önce bahçe duvarına ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi.

DHA - Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin çarptığı otomobilin sahibi ise, kaza yerine gelerek kısa süreli panik yaşadı.

Kaza, Şişli Dikilitaş Mahallesi, Kıvanç sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüklü kamyonet sokağa girdiği sırada geri geri kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden sürücünün direksiyonu çevirmesi sonucu kamyonet, önce bir evin bahçe duvarına, ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle, otomobilde hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin otomobilini çarptığını öğrenerek kaza yerine gelen Funda Koç ise, kısa süreli panik yaşadı.



Kaza nedeniyle kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kamyonette yüklü olan su kolileri başka araca nakledildi. Olay yerine gelen vinç ile kamyonet yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.



Kamyonetin çarptığı otomobilin sahibi Funda Koç “Ben işteydim polisler babamı aramışlar kamyonetin arabaya vurduğunu söylemişler. Arabam park halinde olduğu için büyük bir şey beklemiyordum. Buraya gelince işte bu manzarayla karşılaştım. İtfaiye falan vardı bayağı korktum. Kamyonetteki arkadaş içinde arabamın park halinde olması çok önemliymiş. Arabam olmasaymış kamyonet devrilirmiş" dedi.