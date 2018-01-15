Şişli Endüstri Meslek Lisesi prefabrik binaya taşınıyor

İstanbul’un en değerli yerlerinden Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisine tüm itirazlara karşın Taş Yapı tarafından yapılmaya başlanan rezidans projesi kapsamında lise de yıkılacak.

Taş Yapı’nın rezidans projesi için yıkım kararı alınan Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin taşınacağı prefabrik binaların yapımı, okulun 4 bin 200 öğrencisinin yıl ortasında, kış mevsiminde çamur içindeki prefabriklere taşınacak ve çocuklarının orada eğitim görecek olması, velileri isyan ettirdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul’un en değerli yerlerinden Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisine tüm itirazlara karşın Taş Yapı tarafından yapılmaya başlanan rezidans projesi kapsamında lise de yıkılacak. Öğrenciler için okul bitişiğine yapılan prefabrik binalar tamamlanmak üzere. Lise önünde dün bir araya gelen veli ve öğrenciler, okulun önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi. Veliler öğrencilerin prefabrik binada eğitim görecek olmasını protesto etti. Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur “Okulumuz sömestr tatilinde yıkılarak oraya taşınacak. Öğrenciler inşaat içinde, kışın ortasında ders yapacak. Bizim mücadelemiz bu okulun buradan taşınmaması, bu okulun başka bir yere gitmemesi. Bugün yapılan inşaat planları ile bugün yapılan prefabrik binalarla bu çocukların gelecekleri hâlâ belli değil” dedi. Polis basın mensuplarının prefabrikleri gezmesine izin vermedi.

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu araziye Taş Yapı göz dikince kâbus başladı. Arazinin sahibi Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı ile Taş Yapı 9 Ağustos 2012’de anlaştı. Alan, 2013 yılında ‘özel proje alanı’ ilan edildi. Araziye rezidans ve ticaret birimlerinin yapılmasını sağlayacak planın iptali için Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 2013 yılında dava açtı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 31 Ekim 2014’te planı iptal etti. Daha sonra bir çok kez yeni plan yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son planında 59 bin metrekarelik araziye 470 konut ve 240 odalı otelden oluşan 4 kuleli bir proje yapılacağı ortaya çıktı. Vakfın 59 bin metrekarelik arazisinin 36 bin metrekaresine imar izni verildi. İmarlı alana otel, AVM, mağaza ve rezidans yapma hakkı tanındı. Alanda 4 kule planlanıyor. Bu projeyle birlikte okul alanı da 17 dönüme sıkışıyor.

‘Mücadelemiz sürecek’

Okul ve okulun atölyeleri proje kapsamında yıkılacak. Okulun 4 bin 200 öğrencisi gelecek dönem okul bitişiğine yapılacak prefabrik binalarda eğitim görecek. Lise önünde dün bir araya gelen okulun eski mezunları, veliler ve öğrenciler okullarının prefabrik binalara taşınacak olmasını protesto etti. Grup adına konuşan Ercan Bodur “Biz 6 yıldır okulumuza sahip çıkmak için, bu memleketin geleceğine, bu memleketin gençlerine sahip çıkmak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizle bu okul Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı, en eski mesleki teknik eğitim yuvası. Biz bu okulun burada kalması, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milletine faydalı olabilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sanmasınlar ki ‘okulumuz yıkıldı, taşındı, prefabriklere konuldu’. Mesleki ve teknik eğitimin kalesi olan bu okulumuz devam ettiği müddetçe gençliğimizin, geleceğimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu. Öte yandan prefabrik binaları gezmek istediğimizde polis içeri bile girmemize izin vermedi.