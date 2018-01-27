Şişli cinayetinin gizemi çözüldü

Şişli’de yaşayan Gürcistanlı Janet Xonelidze (50), önceki akşam evinde ayrılma istediğine karşı çıkan sevgilisi Orhan Atıç’ı (51) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Xonelidze, aynı silahla intihar etti. Atıç’ın yakınları “Üç bin lira alacağını istemek için gitmişti, sonra ölüm haberi geldi” derken, Xonelidze’nin yakınları bu iddiayı yalanladı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, tekstil işiyle uğraşırken iflas eden ve bir süredir Beyoğlu’nda bir kahvede çalışan Atıç, önceki akşam birlikte alkol aldığı arkadaşlarına “Alacağımı istemeye gideceğim” diyerek ayrıldı. Atıç, Şişli, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı üç katlı binanın giriş katında yaşayan sevgilisi Xonelidze’nin evine gitti. Birlikte yemek yerken Xonelidze, ayrılmak istediğini söyledi. Atıç’ın ilişkiyi sonlandırmak istememesi üzerine çıkan tartışmada Xonelidze, silahını alıp yedi el ateş etti. Atıç kanlar içinde yere yığılırken tabancasında kalan son mermiyi kafasına sıkan Xonelidze canına kıydı.

ÜST KATTA OTURAN KIZI KOŞTU

Xonelidze’nin aynı binada yaşayan kızı silah sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Atıç’ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, şok geçirdi. Bu sırada sokaktan geçerken, genç kadının çığlıklarını duyan bir vatandaş,155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. Verilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Xonelidze ile Atıç’ın öldükleri tespit edildi. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını, olayı haber alarak gelen yakınları teselli etmeye çalıştı.

'BİR KAÇ GÜNDÜR MORALİ BOZUKTU'

Mahalle sakinlerinden Ali Turan İldem, köpekleriyle yaşayan Xonelidze’nin iyi bir insan olduğunu belirterek, “Son birkaç gündür morali bozuktu. Son gördüğümde köpeklerini içeriye almasını söyledim” diye konuştu.

'ALACAĞINI İSTEMEYE GİTMİŞTİ'

Adli Tıp Kurumu’na kardeşinin cenazesini Batman’a götürmek üzere almaya gelen Servet Atıç, “Kardeşim evli ve iki çocuğu var. Ailesi Batman’da yaşıyor. İstanbul’da bir süre tekstil işiyle uğraştı. Sonra işlerini batırdı. Beyoğlu’nda kahvehanede çaycılık yapıyordu. Birkaç yere toplam 5-10 bin lira borcu vardı” dedi.

Atıç’ın yakın arkadaşı Şeref Tekin “Olay öncesi birlikteydik. O kadınla bir süre arkadaşlık yaptı. Kadına iki tane telefon hediye almıştı. Birkaç yere borcu vardı. ‘Kadından üç bin lira alacağım var. Gidip isteyeceğim’ dedi. Sonra balık alıp kadının evine gitti” diye konuştu.



KÖPEKLERİ BÜYÜTÜP SATIYORMUŞ

Janet Xonelidze’nin kızı Tamura Xonelidze ve yakınları cinayetin işlendiği eve geldi. Sevgilisini öldürdükten sonra intihar eden Xonelidze’nin yakını Vilademir Atasever, borç iddialarını kabul etmedi. Atasever, “Orhan Atıç sık sık eve gidip geliyordu. Aralarında para alışverişi yoktu. Arada sırada tartışıyorlardı. Teyzem Janet evinde Gürcistan’dan getirdiği köpekleri besliyordu. 13 tane köpeği vardı. Bu köpekleri büyütüp satıyordu. Teyzemin cenazesini Gürcistan’a göndereceğiz” dedi.