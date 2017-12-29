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29.12.2017 16:50

'Şişko Nuri' sinema setlerine dönmek istiyor

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'Şişko Nuri' sinema setlerine dönmek istiyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdüren, 'Şişko Nuri' lakaplı 67 yaşındaki Sıtkı Sezgin, günümüzdeki dizilerin sanatsal açıdan yeterli olmadığını savundu.

Hakan AKGÜN - Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA)- Sıtkı Sezgin, "Bizim Yeşilçam ile şimdiki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Şimdiki diziler aşk üzerine. O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor" dedi. Sezgin, sinema setlerine dönmek istediğini söyledi.  

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, Samsun'u Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyor. Yeşilçam filmlerinin zevkle izlendiğini ancak, şimdiki dizi ve filmleri sanatsal açıdan yeterli bulmadığını anlatan Sezgin, şöyle dedi:

"Bu bina 2009'da kuruldu. Açıldığından beri bu huzurevindeyim. Bizim Yeşilçam filmleriyle şimdi ki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Yeşilçam filmleri zevkle izleniyordu. Konusu, anlatımı güzeldi ve zevkle izleniyordu. Kemal Sunal'ın Şener Şen’in İlyas Salman'ın filmleri, bir sürü komedi sanatçısa ve Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' gibi bir kadro daha gelmez. Bunlar zevkle izleniyordu. Şimdi Yeşilçam tamamen kayboldu. Şimdiki diziler aşk üzerine O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor. Yani sanat bu değil diyorum."

'BEN ÖLDÜKTEN SONRA BİR 'ŞİŞKO NURİ' YARATABİLİRLER'

'Şişko Nuri'yi merhum Adile Naşit'in sunduğu 'Uykudan Önce Masallar' adlı programla ön plana çıkartılabileceğini ya da günümüze uyarlanabileceğini söyleyen 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, "Şişko Nuri'yi bir köşeye alsınlar. Çocuklarla iç içe onlarla haşır- neşir olsun. Onlara hikayeler anlatsın. Şişko Nuri'nin köşesi olsun. Öyle bir bölüm olabilir. Damarlarımızdan akan kan Yeşilçam'ı ve o film setlerini unutturamaz. O anlar gözümün önünde yaşandı ve canlanıyor. Şu an röportaj yaparken film setinde gibi ruhen mutlu oluyorum. Mücadeleci olmaya çalışıyorum. 'Şişko Nuri' günümüze uyarlanabilir. Ama ben öldükten sonra bir 'Şişko Nuri' yaratabilirler belki" diye konuştu.

Yepyeni bir yıla 2018'e kısa süre kaldığını hatırlatan Sezgin, "Yeni yıldan beklentim.;Dış ülkelerle savaş yapan vatanımızı koruyan aslan Mehmetçiklerimizi Allah korusun. Allah onları muzaffer kılsın. Allah devletimize zeval vermesin" diye ekledi.

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