Sırrı Süreyya'dan Feyzioğlu'na 'matruşka' benzetmesi

"Matruşka gibi açıyorsun içini, içinden her şey çıkıyor."

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meslek birliklerinin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerini kaldıracaklarını söylemesinin ardından TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yaptığı açıklamayı eleştirerek "Matruşka gibi açıyorsun içini, içinden her şey çıkıyor" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3. Olağan Büyük Kongre öncesi HDP bileşenlerine yönelik gözaltılara parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Önder, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile ilgili açıklamalarına da değinen Önder, şunları söyledi:

"Hükümet öyle bir korkunun, güvesizliğin içerisinde ki, üstelik bunu da o kadar belli ediyor ki, en bilineni Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'ne dönük geliştirdiği şey. Buradan çıkan sonuç tahammülsüzlük. Milliyetçiliği ırkçılık temeline oturtup kendi tekeline almak istiyorlar."

Sputnik'te yer alan habere göre, TBB Başkanı Metin Fevzioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı herkesin okumasını isteyen Önder, şöyle devam etti:

"Demokratik bilinçten, demokratik şuurdan, bu yapılanının ülkedeki demokrasi ve özgürlük alanına yapılmış olduğunu zerre fark edememiş, içindeki Kürt nefretiyle konuşup duruyor. Bu meseleye böyle mi karşı çıkılır? Matruşka gibi açıyorsun içini, içinden her şey çıkıyor."

Erdoğan'ın meslek birliklerinin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerini kaldıracaklarını söylemesinin Feyzioğlu, "Hendekler kazılırken, barikatlar dikilirken, Türkiye'yi uyarmadık mı Sayın Cumhurbaşkanı? En sonunda olan bitenin farkına vardığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni insanlığa karşı suç işlemekle suçlamaya kalkışanlara karşı ülkemizi biz savunmadık mı Sayın Cumhurbaşkanı? 15 Temmuz gecesi Ankara semalarında daha uçaklar çarpışırken ve bugün etrafınızdaki pek çok kimse kim bilir nerede saklanmışken, darbe girişimine Türkiye'nin 79 barosuyla birlikte biz karşı çıkmadık mı? Bazı Batılı devletler 15 Temmuz'un bir kurgu olduğunu ileri sürmeye kalkıştığında tüm dünyada FETÖ gerçeğini ve 15 Temmuz'u Türkiye Barolar Birliği anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin ve partinizin emrindeki hiç kimsenin ve hiçbir kuruluşun bu konuda dünyada inandırıcılığınız yokken bu gerçekleri dünyaya biz kabul ettirdik Sayın Cumhurbaşkanı. Fırat Kalkanı ve Afrin harekatlarının daha ilk saatlerinde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullandığını dile getiren ve bunu gerekçeleriyle ortaya koyan Türkiye Barolar Birliği'dir Sayın Cumhurbaşkanı. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde 103 bin avukatımızı temsilen biz Kilis'te sınırdaydık. Askerlerimizin yanındaydık, halkımızın yanındaydık" açıklamasında bulmuştu.