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08.02.2018 15:05

Siroza kadar giden sinsi hastalık: Hepatit C

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Siroza kadar giden sinsi hastalık: Hepatit C
Dünya genelinde 71 milyon insanda kronik olarak bulunan ve her yıl ortalama 399 bin kişinin ölümüne yol açan hepatit C hastalığını, basit bir kan testi ile teşhis etmek mümkün.

Kronikleşmesi durumunda yavaş ilerlediği için hepatit C’nin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, hastaların %10 ila %20’sinde karaciğer sirozunun gelişebileceğini belirtti.

Hastalık ileri evrede belirti gösteriyor

Prof. Dr. Çelen, özellikle hepatit C virüsünü taşıyanların %80’inde, hastalık ilerleyene kadar belirti görülmediğini kaydetti. Hepatit C’nin sinsi bir hastalık olduğunu belirterek tanı koymanın zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelen, en doğru teşhisin bir uzman tarafından konulmasının önemine değindi.

Yanlış bilgiler hastaların hayatını alt üst ediyor

Tüm bu gerçeklerin yanı sıra hepatit C ile ilgili kamuoyunda doğru bilinen birçok yanlışın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelen, yanlış bilgiler nedeniyle hastaların tüm yaşamlarının alt üst olabileceğini özellikle vurguladı. Prof. Dr. Çelen, “Hepatit C’nin bulaşması ile ilgili toplumda oldukça fazla kulaktan duyma bilgi mevcut. Hepatit C herkesin bildiğinin aksine, eşyaların ortak kullanımı veya sarılma ve öpüşme yoluyla bulaşmaz. Virüsle enfekte olmuş kan ve kan ürünlerinin kullanımı, steril olmayan aletlerle yapılan tıbbi ve cerrahi girişimler, dövme ve piercing uygulamaları, nadiren de olsa virüsü taşıyan kişiyle girilen korunmasız cinsel ilişki hepatit C’nin bulaşmasına sebep olabilir. Ayrıca, 1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri almış ya da organ nakli olmuş kişiler de risk altında olabilirler.” dedi.

Hepatit C’ye karşı ‘Kendinizi Test Edin’

Hepatit C ile yaşayanların %80’inde, hastalık ilerleyene kadar belirti görülmeyebilir. Sinsi bir hastalık olduğu için de kendi kendinize tanısını koymanız olanaksızdır. Hepatit C ile ilgili doğru bilinen yanlışları, risk gruplarını, bulaş yollarını ve daha fazla bilgiyi www.hepatitcsizyasam.com internet sitesinde bulabilir ve sitedeki “Kendinizi Test Edin” online test aracılığıyla kendinizi test edebilirsiniz.

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