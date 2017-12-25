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26.12.2017 02:35

‘Sırbistan NATO'nun artan baskısını fazlasıyla hissediyor'

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‘Sırbistan NATO'nun artan baskısını fazlasıyla hissediyor'
Eski Sırbistan Dışişleri Bakanı Vladislav Jovanovic, ülkesinin yıllardır NATO'nun giderek artan baskısı altında bulunduğunu belirtti.

Sırp RTS televizyonuna konuşan Jovanovic, "Balkanlar giderek, ABD'nin Rusya'nın askeri etkisinden temizlemeye çalıştığı bir alana dönüşüyor. Ancak Sırbistan hiçbir zaman tek bir askeri bloğun üyesi olmadı" dedi.

Ülkenin son devlet başkanı Vojislav Koštunica'nın en büyük başarısının Sırbistan Anayasası'na askeri tarafsızlık maddesinin eklenmesi olduğunu söyleyen Jovanovic, bu maddenin "Batı'nın hoş olmayan baskısına direnme" imkanını verdiğini kaydetti.

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