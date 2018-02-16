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17.02.2018 00:20

Sır ölüm; evrak memuru Nuray'a ne oldu?

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Sır ölüm; evrak memuru Nuray'a ne oldu?
Bursa Yıldırım ilçesinde bu sabah dere içinde bir kadının cansız bedeni bulunmuştu.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, bu sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan Nuray Vatansever'e ait olduğu belirlendi. Vatansever'in ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sınırı olarak bilinen Gökdere’de bu sabah genç bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların haber vermesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri dere içerisinde 30-35 yaşlarında kadın cesedi ile karşılaştı. Kimliği belirsiz kadının cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa’da bugün Gökdere’de bulunan cesedin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever’e (32) ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Otopside, Vatansever’in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Bu sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever’in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever’in ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.

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