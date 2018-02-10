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10.02.2018 20:25
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Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler

Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesinin ardından bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.

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