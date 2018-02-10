Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler

Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesinin ardından bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.