Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler

Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesinin ardından bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor.
10 Şubat 2018 Cumartesi 15:51
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.
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