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15.02.2018 19:35

Sınıra giden sağlık personelinden acı haber

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Sınıra giden sağlık personelinden acı haber
TSK'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli sağlık ekibi kaza yaptı.

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı.

Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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