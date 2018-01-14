Sınıra askeri sevkiyat

HATAY'dan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti.

DHA - Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan geçiş yaptı.

Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu'na gitti.

TOP ATIŞI BAŞLADI



Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine top atışı başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.

