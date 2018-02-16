Sinemaya engel yok

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 'Sesli Betimleme Sinema Günleri', Dedemin İnsanları filminin gösterimiyle başladı. Salonu dolduran görme engelli konuklar doyasıya film keyfi yaşadı.

Görme engelli bireyleri sinemayla buluşturmak amacıyla Sesli Betimleme Sinema Günleri düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, Çarşı Kültür Merkezi’nde ilk etkinliğini gerçekleştirdi. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü işbirliğindeki organizasyonda, Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Dedemin İnsanları’ filminin gösterimi yapıldı. Görme engelliler için, konuşmanın bulunmadığı sahnelerde mekân, kişiler ve sessiz gelişen olaylar betimlenerek anlatıldı. Bu sayede konuklar, filmi kesintisiz olarak takip etmenin mutluluğunu yaşadı.

ANLAMLI TEŞEKKÜR

Sosyal hayatta böyle bir imkan bulamadıklarını anlatan misafirler, başta Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürü Veli Caner de “Bu anlamlı etkinlikle görme engellilere sahip çıkan Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkürlerimizi sunuyor, örnek olmasını diliyoruz” dedi. ‘Bu sesi görün’ sloganıyla düzenlenen Sesli Betimleme Sinema Günleri, 15 Mart ve 13 Nisan tarihlerindeki gösterimlerle devam edecek.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Sosyalleşmek ve doyasıya sinema keyfi yaşamak isteyen görme engelli yurttaşlarımızı, Sesli Betimleme Sinema Günleri kapsamındaki özel gösterimlerimize bekliyorum. Her alanda olduğu gibi sosyal yaşamdaki engelleri de birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

