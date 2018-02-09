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10.02.2018 04:05

Sinan Meydan: Kayalıklara ”kaya parçası”denilip geçilmedi

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Sinan Meydan: Kayalıklara ”kaya parçası”denilip geçilmedi
Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ada krizine yönelik Türkiye ile İtalya arasında yapılan anlaşma ile adaların hangi ülkeye ait olduğunu 1933 yılında yapılan bir anlaşma ile çözdüğünü açıkladı.

Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ada krizine yönelik Türkiye ile İtalya arasında yapılan anlaşma ile adaların hangi ülkeye ait olduğunu 1933 yılında yapılan bir anlaşma ile çözdüğünü açıklayarak Resmi Gazete’de yer alan o kanunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Sinan Meydan’ın o paylaşımı:

1930’larda Türkiye ve İtalya arasında bazı adalar, adacıklar ve KAYALIKLAR konusunda anlaşmazlık çıktı. İki ülke 1933’te anlaşmazlığı çözdü. Hangi adaların, adacıkların ve KAYALIKLARIN Türkiye’ye, hangilerinin İtalya’ya ait olduğu belirlendi. Kayalıklara ”KAYA PARÇASI”denilip geçilmedi

14.01.1933 tarihli 2106 numaralı kanunda belirtildiği gibi Türkiye ve İtalya, sadece tartışmalı adaların, adacıkların değil KAYALIKLARIN da kime ait olduğunu belirlemişti. Her iki ülke bu kayalıkları “Kaya parçası”diye küçümseyip ortada bırakmamış, anlaşmayla aidiyetini belirlemişti

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