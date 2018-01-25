Sinan Çalışkanoğlu sinirlendi: Dangalak nesil!

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, bir takipçisinin "en büyük hayalim" şeklindeki mesajına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden oyuncu Sinan Çalışkanoğlu’na ulaşan bir takipçisi, ünlü oyuncudan kendisine ünlü bir markanın cep telefonunu almasını istedi. Maddi yetersizliklerden dolayı bu telefona ulaşamadığını belirttikten genç, beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Sinan Çalışkanoğlu, takipçisinin mesajını instagram hesabından paylaştı ve “Böyle bir nesil var işte. Iphone7 hayali kuran dangalak nesil” notunu düştü.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Ünlü oyuncun, "Bunu yapmak zorunda olduğum için bu postu paylaşıyorum. Öncelikle sözüm bir çocuğun hayalleriyle oynadığımı söyleyen insanlara. Bir çocuğun yazdıklarını paylaşıcak kadar vicdansız birisi değilim. 40 yaşındayım, bana 35 yaşında birisi de 'abi' diyor ve bu kişi çocuk değildir rencide etmemek için bütün hesap bilgilerini ve profilini karaladım o mesaj üzerinden yaptığım hazırcı maddiyatçı statükocu zihniyete bir göndermeydi. Daha önce kitap kışlık ayakkabı mont yardımı yaptığım bir sürü insan geldi aklıma ve hamburgercide çalışıp bir yandan da tiyatro eğitimi almaya çalışan kendimin 25 yaşındaki hali. Bu paylaşımı o yüzden yaptım pişman da değilim, kimseden de özür dilemiyeceğim. Ben inandığımı söyledim bana hakaret edip hem dm'den hem yorumlardan annemden girip ejdadımdan çıkan insanları da Allah’a havale ediyorum. Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.

