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12.01.2018 21:55

Şimdi de Müfid Yüksel...AKP basını MHP ittifakından sonra Kürt kalemleri kovuyor mu?

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Şimdi de Müfid Yüksel...AKP basını MHP ittifakından sonra Kürt kalemleri kovuyor mu?
Yeni Şafak yönetimi, köşe yazarı Müfid Yüksel’i kovdu. Müfid Yüksel kararı Twitter hesabından açıkladı.

Yeni Şafak yönetimi, köşe yazarı Müfid Yüksel’i kovdu. Müfid Yüksel kararı Twitter hesabından açıkladı.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin tek cümlelik bir açıklama yayınlayan Yüksel, köşe yazılarının sona erdirildiğini belirtti. Yüksel tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Şafak Gazetesindeki köşe yazarlığım sona ermiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Yüksel, bir takipçisinin, “siz mi sonlandırdınız yoksa onlar mı hocam” sorusuna, “Onlar sonlandırdı” ifadelerini paylaştı.

Aralık ayında yazar İlhami Işık, katıldığı bir televizyon programında MHP-AKP ittifakıyla ilgili "Böyle devam ederse, bu tabloda hiç kimse açısından yüzde 50 artı 1 gözükmüyor" yorumunda bulunduğu için Star Gazetesi'nden kovulmuştu.

Müfid Yüksel'in de kovulması, MHP-AKP ittifakından sonra 'AKP basını Kürt kalemleri eliyor' yorumlarına sebep oldu.

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