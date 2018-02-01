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01.02.2018 14:35

Şimdi de evde bira yapanlara müdahale edilecek!

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Şimdi de evde bira yapanlara müdahale edilecek!
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: "Bugün 7,5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” dedi.

Alkole yapılan zamların ardından evde rakı ve bira yapımında patlama yaşanınca şimdi de buna müdahale kararı alındı.

Evde rakı üretimini durdurmak için etil alkole acı veren kimyasal katılması kararı alan AKP'ye, patronlardan evde bira yapımına da müdahale çağrısı geldi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Anadolu Grubunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan 9 aylık faaliyet raporuna göre bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5,7 oranında düşerken, yurt dışı operasyonları yüzde 8 arttı. Bu düşüşte ise evde bira üretiminin artmasının etkisi büyük. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7,5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” dedi.

Patronların çağrısı sonrası AKP'nin evde bira yapımına nasıl müdahale edeceği merak konusu oldu.

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